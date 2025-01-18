Правительство Израиля одобрил сделку о прекращении огня и освобождении заложников в Газе

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Правительства Израиля утвердило соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников.

Заседание по соглашению длилось около шести часов. Как уточняет телеканал i24, "за" проголосовали 24 члена правительства, а "против" – восемь.

Ранее сообщалось, что ХАМАС и Израиль смогли прийти к договоренности при посредничестве США, Египта и Катара. Соглашение вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня. За это время планируется освободить 33 израильских заложника.

Сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС. В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а в ходе третьего родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.