Путин выразил надежду, что сделка по Газе облегчит гуманитарную ситуацию

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Владимир Путин выразил надежду, что сделка между Израилем и палестинским движением ХАМАС облегчит гуманитарную ситуацию в секторе Газа и будет способствовать ее стабилизации. Об этом президент России сообщил после переговоров с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

"Затронули и проблематику ближневосточного урегулирования в свете достигнутого на днях соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа, согласно которому со своими семьями должны воссоединиться освобождаемые израильские заложники и палестинские заключенные", – отметил глава государства.

По словам Путина, в результате появляется возможность для значительного увеличения поставляемого в анклав продовольствия, топлива, а также лекарств.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа было подписано 16 января, оно вступит в силу 19 января. Сделку одобрил военный кабинет Израиля и президент страны.

Однако движение ХАМАС обвинило израильскую сторону в попытке сорвать договоренности из-за ударов по разным местам Газы сразу после объявления сделки. Позже в движении сообщили о разрешении всех разногласий.