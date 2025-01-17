Лидер Израиля поддержал решение военного кабинета одобрить сделку по Газе

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Президент Израиля Ицхак Герцог поддержал решение израильского военно-политического кабинета об одобрении сделки, связанной с прекращением огня и освобождением заложников в секторе Газа. Его слова распространила президентская канцелярия, передает ТАСС.

Герцог также надеется, что израильский кабмин в ближайшее время одобрит это соглашение.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа было подписано 16 января, оно вступит в силу 19-го числа.

По словам действующего президента США Джо Байдена, сделка включает три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а во время осуществления третьей фазы родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.

Между тем движение ХАМАС обвинило Израиль в попытке сорвать соглашение. Там заявили, что Тель-Авив интенсифицировал удары по разным местам анклава сразу после объявления сделки.

