Фото: ТАСС/Хасан Алзаанин

Палестинское движение ХАМАС объявило о разрешении всех разногласий с Израилем по соглашению о перемирии в Газе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление движения.

"Благодаря усилиям посредников все препятствия, возникшие в результате несоблюдения Израилем соглашения о прекращении огня, были устранены сегодня утром", – говорится в сообщении.

Также в ХАМАС заявили о планах в скором времени представить списки палестинских заключенных, которых Израиль согласился отпустить в ходе первого этапа сделки.

ХАМАС и Израиль смогли прийти к соглашению о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве США, Египта и Катара. Договоренность вступит в силу 19 января. Первый этап соглашения продлится 42 дня. За это время планируется освободить 33 израильских заложника.

По словам действующего президента США Джо Байдена, сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а во время осуществления третьей фазы родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.