КСИР Ирана назвал сделку о прекращении огня между ХАМАС и Израилем победой Палестины

Фото: ТАСС/Хасан Алзаанин

Достижение соглашения об освобождении пленных, удерживаемых в секторе Газа, и прекращения огня между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем стало великой победой Палестины, заявили представители иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сообщение пресс-службы организации приводит ТАСС.

Они также назвали сложившуюся ситуацию крупным поражением еврейского государства, отметив, что стране "навязали" окончание войны и прекращение огня.

ХАМАС и Израиль смогли прийти к этому соглашению при посредничестве США, Египта и Катара. Договоренность вступит в силу 19 января. Первый этап соглашения продлится 42 дня. За это время планируется освободить 33 израильских заложника, в том числе женщин и военных.

Вскоре после достижения соглашения израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с победившим на выборах в США Дональдом Трампом, во время которого поблагодарил его за помощь в продвижении освобождения заложников.

По словам действующего американского лидера Джо Байдена, сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а во время осуществления третьей фазы родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.

Ближневосточный конфликт обострился в октябре 2023 года. Тогда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это израильская армия объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".