Министр нацбезопасности Израиля пригрозил своей отставкой из-за сделки по Газе

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Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что он и его партия "Оцма Йехудит" покинут правительство в случае утверждения сделки с палестинским движением ХАМАС.

Бен-Гвир раскритиковал достигнутое с ХАМАС соглашение, назвав его безрассудным.

"Оно включает освобождение сотен террористов-убийц, возвращение тысяч террористов в северную часть сектора Газа, выход из Филадельфийского коридора и прекращение боевых действий. Таким образом сделка фактически сотрет достижения войны", – приводит слова министра издание Ynet.

Он подчеркнул, что в случае принятия соглашения движение ХАМАС останется непобежденным, в связи с чем будет иметь возможность восстановиться.

"Когда вы видите ликование сторонников ХАМАС, танцы в Газе, празднества в деревнях Иудеи и Самарии, вы понимаете, какая сторона сдалась в этой сделке", – добавил Бен-Гвир.

ХАМАС и Израиль смогли прийти к договоренности при посредничестве США, Египта и Катара. Соглашение вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня, за которые планируется освободить 33 израильских заложника.

Всего сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а во время осуществления третьей фазы родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.

В МИД РФ выразили надежду, что достигнутые договоренности способствуют созданию условий для решения палестинской проблемы, а также стабилизации обстановки в регионе.