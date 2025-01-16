Песков заявил, что Россия не участвовала в сделке между Израилем и ХАМАС

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Россия не принимала участия в подготовке соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также призвал дождаться "финализации процесса".

"Любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и прекращению страданий народа в Газе, которое добавляет безопасности Израилю, можно только приветствовать", – сказал Песков, добавив, что преждевременно поздравлять стороны.

ХАМАС и Израиль смогли прийти к договоренности при посредничестве США, Египта и Катара. Соглашение вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня. За это время планируется освободить 33 израильских заложника.

Вскоре после достижения соглашения израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он поблагодарил американского политика за помощь в продвижении освобождения заложников.

По словам действующего президента США Джо Байдена, сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС. В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а в ходе третьего родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.