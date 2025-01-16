Движение ХАМАС заявило о выполнении соглашения о прекращении огня

Фото: ТАСС/Хасан Алзаанин

Радикальное палестинское движение ХАМАС соблюдает условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил официальный представитель организации Иззат ар-Ришк. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеграм-канал члена политбюро движения.

Он сделал это заявление на фоне обвинений, которые выдвинул против ХАМАС офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Еврейское государство заявило, что представители движения отказываются от пунктов соглашения по сектору Газа и пытаются добиться уступок.

ХАМАС и Израиль смогли прийти к договоренности при посредничестве США, Египта и Катара. Соглашение вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня. За это время планируется освободить 33 израильских заложника.

Вскоре после достижения соглашения Нетаньяху провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого поблагодарил его за помощь в продвижении освобождения заложников.

По словам действующего американского лидера Джо Байдена, сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС. В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а во время осуществления третьей фазы родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.