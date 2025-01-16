Офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в выдвижении новых требований по сделке

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Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху обвинил палестинское движение ХАМАС в отказе от пунктов соглашения по сектору Газа и попытках добиться уступок, передает РИА Новости.

Как утверждается в сообщении, движение отказывается от договоренностей и "создает кризис в последний момент", что препятствует достижению соглашения.

В связи с этим в канцелярии израильского премьера добавили, что кабмин не соберется для утверждения сделки до тех пор, пока ХАМАС не подтвердит условия соглашения.

Ранее сообщалось, что ХАМАС и Израиль смогли прийти к соглашению о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве США, Египта и Катара. Договоренность вступит в силу 19 января. Первый этап соглашения продлится 42 дня. За это время планируется освободить 33 израильских заложника.

Вскоре после достижения соглашения Нетаньяху провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого поблагодарил его за помощь в продвижении освобождения заложников.

По словам действующего американского лидера Джо Байдена, сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а во время осуществления третьей фазы родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.