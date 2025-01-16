МИД РФ подтвердил заинтересованность в освобождении россиянина Труфанова из Газы

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Российская сторона вновь подтвердила заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемого в анклаве россиянина Александра Труфанова, следует из заявления МИД РФ, опубликованного на сайте ведомства.

Соответствующую позицию высказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов в ходе телефонного разговора с представителями руководства палестинского движения ХАМАС. Он также указал, что Москва рассчитывает и на рассмотрение других просьб гуманитарного характера, которые уже были озвучены.

Также Богданов, указали в МИД РФ, призвал к возобновлению работы по достижению межпалестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины, предполагающей создание независимого палестинского государства в границах, существовавших до 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме.

Палестинцы, в свою очередь, поблагодарили Россию за помощь в обеспечении законных прав народа государства, а также поделились своими ожиданиями относительно достигнутого в результате длительных переговоров в Дохе и Каире соглашения с Израилем по урегулированию кризиса в секторе Газа.

ХАМАС заявляло ранее, что готово в приоритетном порядке освободить двух заложников с российским гражданством, однако только в рамках сделки по обмену с Израилем.

Соглашения о прекращении огня в секторе Газа ХАМАС и Израиль достигли накануне, оно вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня. За это время будут освобождены 33 израильских заложника, в том числе женщины и военные.

Всего сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза включает в себя полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а во время осуществления третьей фазы родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.