Кабмин Израиля сообщил, что детали сделки по Газе окончательно не согласованы

Фото: ТАСС/Хасан Алзаанин

Детали соглашения по прекращению огня и освобождению заложников в секторе Газа до сих пор не согласованы из-за новых требований со стороны ХАМАС, которые были выдвинуты в последний момент. Об этом сообщил официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер, его слова передает РИА Новости.

По его словам, израильская переговорная команда в Дохе продолжает принимать усилия для достижения результата.

"Израиль не будет официально объявлять об успехе этих переговоров, пока не будет финализированного соглашения", – добавил Менцер.

Ранее официальный представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что их сторона соблюдает условия соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Такое заявление он сделал на фоне обвинений, которые выдвинул против ХАМАС офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Еврейское государство заявило, что представители движения отказываются от пунктов соглашения по сектору Газа и пытаются добиться уступок.

ХАМАС и Израиль смогли прийти к договоренности при посредничестве США, Египта и Катара. Соглашение вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня. За это время планируется освободить 33 израильских заложника.

По словам действующего президента США Джо Байдена, сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС. В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а в ходе третьего родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.

Вскоре после достижения соглашения Нетаньяху провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Он поблагодарил американского политика за помощь в продвижении освобождения заложников.

