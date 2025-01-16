Захарова: РФ надеется, что сделка Израиля и ХАМАС даст основу для устойчивой стабилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия рассчитывает, что заключение и соблюдение соглашения между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа создаст условия для устойчивой стабилизации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Москва также питает надежду на то, что эти договоренности способствуют созданию условий для решения палестинской проблемы в целом. Захарова пояснила, что Россия ждет оздоровления ситуации в регионе Ближнего Востока, пояснив, что речь идет в том числе о Ливане, Сирии и Йемене.

Кроме того, российская сторона ожидает, что заключение мирного соглашения позитивно повлияет на формирование условий, необходимых для налаживания процесса всеобъемлющего политического урегулирования палестинской проблемы на общепризнанной международно-правовой основе. Конечной целью Захарова назвала создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, которое могло бы мирно сосуществовать с Израилем. При этом его столица должна расположиться в Восточном Иерусалиме.

Вместе с тем Москва ожидает от достигнутого соглашения начала восстановительных работ в местах разрушений, а также создания условий для возвращения заложников и палестинских заключенных. В частности российская сторона надеется, что в число освобожденных заложников войдет гражданин РФ Александр Труфанов, подчеркнула Захарова.

"Настойчиво ставили, как вы знаете, вопрос о необходимости его скорейшего возвращения домой в ходе наших регулярных контактов с представителями руководства ХАМАС", – напомнила дипломат.

ХАМАС заявляло, что готово в приоритетном порядке освободить двух заложников с российским гражданством, однако только в рамках сделки по обмену с Израилем.

Соглашения о прекращении огня в секторе Газа ХАМАС и Израиль достигли накануне, оно вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня. За это время будут освобождены 33 израильских заложника, в том числе женщины и военные.

Сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а во время осуществления третьей фазы родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.