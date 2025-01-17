Axios: Израиль, ХАМАС, США и Катар подписали сделку о прекращении огня в Газе

Фото: ТАСС/EPA/MOHAMMED SABER

Представители Израиля, радикального палестинского движения ХАМАС, США и Катара официально подписали соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Axios.

По данным издания, сделка была подписана вечером 16 января в столице Катара Дохе. Над заключением соглашения работали спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф, координатор совета нацбезопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк, а также посредники от Египта и Катара.

ХАМАС и Израиль смогли прийти к договоренности при посредничестве США, Египта и Катара. Соглашение вступит в силу 19 января. Его первый этап продлится 42 дня. За это время планируется освободить 33 израильских заложника.

Сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС. В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а в ходе третьего родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.

Вскоре после достижения соглашения израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом. Он поблагодарил американского политика за помощь в продвижении освобождения заложников.