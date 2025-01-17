ХАМАС обвинило Израиль в попытке срыва режима прекращения огня в Газе

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Израиль пытается сорвать соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинское движение ХАМАС.

Тель-Авив интенсифицировал удары по разным местам анклава сразу после объявления соглашения, заявили в ХАМАС. Представители движения призвали мировую общественность повлиять на Израиль и остановить агрессию.

Соглашение о прекращении огня было подписано 16 января, оно вступит в силу 19 января.

По словам действующего президента США Джо Байдена, сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а во время осуществления третьей фазы родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.

