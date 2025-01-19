ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех освобождаемых заложниц

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Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило, что передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых планируется освободить в воскресенье, 19 января, передает РИА Новости со ссылкой на заявление в пресс-службы организации.

Ранее об этом сообщали СМИ. Журналисты утверждали, что представитель движения рассказал им о передаче списка и утверждал, что Израиль "получит его в ближайшее время". Однако тогда не упоминалось никаких подробностей о тех людях, которые были включены в него.

В свою очередь канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила получение данного списка. В настоящий момент представители службы безопасности проверяют представленную в нем информацию.

По словам представителей ведомства, семьям освобождаемых заложников были направлены соответствующие уведомления. Вместе с тем сотрудники канцелярии премьера обратились к СМИ и общественности с призывом не распространять подробности списка заложников и действовать с должной осторожностью, уважая право их близких на приватность.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, которое должно было начаться 19 января в 8:30 по местному времени.

Сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

Однако Нетаньяху приказал ЦАХАЛ не приступать к прекращению огня, пока ХАМАС не предоставит список освобождаемых заложников. Он подчеркнул, что Израиль не будет продвигаться в рамках соглашения, пока Тель-Авив не получит список заложников. По его словам, израильская сторона не потерпит нарушений договоренностей.

После этого ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам палестинских радикалов в Газе. По данным СМИ, в результате этого обстрела погибли восемь человек.