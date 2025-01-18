МИД Египта: Израиль освободит более 1,8 тыс палестинцев в обмен на 33 заложника

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В рамках первого этапа прекращения огня Израиль освободит более 1 890 палестинских заключенных в обмен на 33 израильских заложника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел Египта.

Отмечается, что первый этап прекращения огня продлится 42 дня.

До этого МИД Катара сообщило, что прекращение огня в секторе Газа начнется 19 января в 8:30 по местному времени (9:30 по московскому времени).

ХАМАС и Израиль смогли прийти к договоренности при посредничестве США, Египта и Катара. Первый этап соглашения продлится 42 дня. За это время планируется освободить 33 израильских заложника.

Сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а в ходе третьего родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.