МИД Катара: прекращение огня в Газе начнется 19 января в 8:30 по местному времени

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Прекращение огня в секторе Газа начнется 19 января в 9:30 по московскому времени. Об этом рассказал официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари в социальной сети Х.

"Согласно договоренности между сторонами соглашения и посредниками соглашение о прекращении огня в секторе Газа начнется в 8.30 утра в воскресенье, 19 января по времени сектора Газа", – отметил он.

До этого правительства Израиля утвердило соглашение о прекращении огня и освобождении удерживаемых в анклаве заложников. Заседание по соглашению длилось около шести часов. "За" проголосовали 24 члена правительства, а "против" – восемь.

ХАМАС и Израиль смогли прийти к договоренности при посредничестве США, Египта и Катара. Первый этап соглашения продлится 42 дня. За это время планируется освободить 33 израильских заложника.

Сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС. В рамках второго этапа планируется завершить процесс освобождения заложников и вывести войска, а в ходе третьего родственникам будут возвращены тела убитых заложников. Затем начнется процесс восстановления сектора Газа.