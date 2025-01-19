Al Jazeera: ЦАХАЛ покидает Рафах в секторе Газа

Фото: 123RF/cunaplus

Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала покидать Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Уточняется, что израильские военные выводят из центра города свою технику. По информации СМИ, они отступают в Филадельфийский коридор на границе Египта и сектора Газа.

Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о прекращении огня, которое будет действовать 42 дня, начиная с 19 января. На первом этапе Израиль освободит более 1 890 палестинских заключенных в обмен на 33 израильских заложника. Войска еврейского государства должны отойти к границам сектора Газа. Ожидается, что в анклав возрастут поставки гуманитарной помощи.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что все еще не получил список заложников, которые будут освобождены движением ХАМАС.

