Нетаньяху заявил, что Израиль все еще ждет от ХАМАС список освобождаемых заложников

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Израиль все еще не получил список заложников, которые будут освобождены радикальным палестинским движением ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы не будем продвигаться в рамках соглашения, пока не получим список заложников", – цитирует его ТАСС.

Нетаньяху пригрозил, что Тель-Авив не потерпит нарушений договоренностей, а также возложил всю ответственность на ХАМАС.

Ранее стороны договорились о прекращении огня, которое будет действовать 42 дня, начиная с 19 января. На первом этапе Израиль освободит более 1 890 палестинских заключенных в обмен на 33 израильских заложника. Войска еврейского государства должны будут отойти к границам сектора Газа, также в анклав возрастут поставки гуманитарной помощи.

