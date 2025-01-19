Израиль отложил начало перемирия с ХАМАС до получения списка заложников

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ не приступать к прекращению огня в Газе, которое запланировано на 09:30 по московскому времени, пока палестинское радикальное движение ХАМАС не предоставит список освобождаемых заложников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

Отмечается, что Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности из-за задержки в получении списка заложников, которые должны быть освобождены в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня.

"Премьер-министр проинструктировал ЦАХАЛ, что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 8.30 (по местному времени. – Прим. ред.), не начнется до тех пор, пока Израиль не получит список освобождаемых заложников, который ХАМАС обязался предоставить", – говорится в сообщении.

Ранее Нетаньяху заявлял, что Израиль не будет продвигаться в рамках соглашения, пока Тель-Авив не получит список заложников. По его словам, израильская сторона не потерпит нарушений договоренностей.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, которое будет действовать 42 дня, начиная с 19 января. На первом этапе Израиль освободит более 1 890 палестинских заключенных в обмен на 33 израильских заложника. Войска еврейского государства должны будут отойти к границам сектора Газа, также в анклав возрастут поставки гуманитарной помощи.