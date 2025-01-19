Kan: ХАМАС передало посредникам список освобождаемых заложников

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Радикальное палестинское движение ХАМАС передало посредникам список заложников, которые должны быть освобождены в воскресенье, 19 января, сообщает радио Kan.

Журналисты сослались на израильский источник. В свою очередь представитель ХАМАС подтвердил, что список передан и Израиль "получит его в ближайшее время".

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, которое должно было начаться 19 января в 8:30 по местному времени.

Сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ не приступать к прекращению огня, пока ХАМАС не предоставит список освобождаемых заложников. Он подчеркнул, что Израиль не будет продвигаться в рамках соглашения, пока Тель-Авив не получит список заложников. По его словам, израильская сторона не потерпит нарушений договоренностей.

В ответ в ХАМАС заявили, что движение передаст посредникам список израильских заложников в течение нескольких часов. Там также подтвердили соблюдение договоренностей и объяснили задержку с передачей имен техническими причинами на местах.