Asharq: ХАМАС передаст посредникам список заложников в течение нескольких часов

Фото: ТАСС/Хасан Алзаанин

Радикальное палестинское движение ХАМАС в течение нескольких часов передаст посредникам список израильских заложников, которые должны быть освобождены в рамках соглашения о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает телеканал Asharq со ссылкой на источник.

Между тем ХАМАС в своем телеграм-канале подтвердило соблюдение договоренностей, передает ТАСС.

"Мы подтверждаем нашу приверженность условиям соглашения и то, что задержка с передачей имен, которые будут обнародованы, вызвана техническими причинами на местах", – говорится в сообщении.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, которое должно было начаться 19 января в 8:30 по местному времени. На первом этапе Израиль обязался освободить более 1 890 палестинских заключенных в обмен на 33 израильских заложника.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ не приступать к прекращению огня, пока ХАМАС не предоставит список освобождаемых заложников. Он подчеркнул, что Израиль не будет продвигаться в рамках соглашения, пока Тель-Авив не получит список заложников. По его словам, израильская сторона не потерпит нарушений договоренностей.