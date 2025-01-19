ЦАХАЛ атаковал цели радикалов в Газе на фоне не начавшегося режима прекращения огня

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ЦАХАЛ в воскресенье, 19 января, нанес серию ударов по объектам палестинских радикалов в Газе на фоне не начавшегося режима прекращения огня, передает пресс-служба армии Израиля.

"ЦАХАЛ продолжает действовать даже сейчас и атаковать террористические объекты в секторе Газа. Некоторое время назад ряд террористических объектов на севере и в центре сектора Газа подвергся артиллерийскому и авиационному обстрелу", – говорится в сообщении.

Между тем РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Aqsa сообщает, что в результате израильского обстрела погибли восемь человек.

"С момента объявления о вступлении в силу прекращения огня до 09:30 (по местному времени. – Прим. ред.) воскресенья в секторе Газа погибли восемь человек, 25 ранены", – говорится в заявлении.

Отмечается, что пять человек погибли в городе Газа, трое – на севере анклава.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, которое должно было начаться 19 января в 8:30 по местному времени. На первом этапе Израиль обязался освободить более 1 890 палестинских заключенных в обмен на 33 израильских заложника.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ не приступать к прекращению огня, пока ХАМАС не предоставит список освобождаемых заложников. Он подчеркнул, что Израиль не будет продвигаться в рамках соглашения, пока Тель-Авив не получит список заложников. По его словам, израильская сторона не потерпит нарушений договоренностей.

В ответ в ХАМАС заявили, что движение передаст посредникам список израильских заложников в течение нескольких часов. Там также подтвердили соблюдение договоренностей и объяснили задержку с передачей имен техническими причинами на местах.