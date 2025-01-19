Освобожденные в Газе израильтянки в сопровождении военных вернулись в Израиль

Фото: ТАСС/ЕРА/ATEF SAFADI

Три израильтянки, освобожденные ранее в Газе палестинским движением ХАМАС, вернулись в Израиль. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

"Некоторое время назад в сопровождении сил армии обороны Израиля и Службы общей безопасности освобожденные заложницы пересекли границу и оказались на израильской территории", – говорится в заявлении.

Отмечается, что женщин сейчас везут на первоначальную точку встречи на юге Израиля, где им предстоит пройти первичный медицинский осмотр.

До этого сообщалось, что Тель-Авив в обмен на трех освобожденных заложниц выпустит из израильских тюрем 90 палестинок.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Соглашение вступило в силу 19 января. Сделка по Газе подразумевает три этапа реализации. Первая фаза включает в себя полное прекращение огня, вывод войск Израиля из анклава и освобождение ряда удерживаемых ХАМАС заложников.