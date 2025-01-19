Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир подал заявление об отставке из-за сделки с ХАМАС

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Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подал заявление об отставке в знак протеста против соглашения о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал израильского министра.

Партия Бен-Гвира "Еврейская сила" также вышла из правящей коалиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в знак протеста.

"Депутаты от "Еврейской силы" подали премьер-министру заявления об отставке. У нас слово есть слово. Мы не согласимся на беспорядочную сделку!", – написал Бен-Гвир.

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС договорились о прекращении огня, которое должно было начаться 19 января в 8:30 по местному времени.

Сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

Однако Нетаньяху приказал ЦАХАЛ не приступать к прекращению огня, пока ХАМАС не предоставит список освобождаемых заложников. Он подчеркнул, что Израиль не будет продвигаться в рамках соглашения, пока Тель-Авив не получит список заложников. По его словам, израильская сторона не потерпит нарушений договоренностей.

После этого ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам палестинских радикалов в Газе. По данным СМИ, в результате этого обстрела погибли восемь человек.

Вскоре ХАМАС передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых планируется освободить в 19 января.