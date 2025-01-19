ВПП ООН: машины с гумпомощью пересекли границу Египта с сектором Газа

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Первые после заключения перемирия грузовики с гуманитарной помощью пересекли границу Египта с сектором Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН.

Как указано в документе, ВПП ООН планирует каждый день отправлять в Газу не меньше 150 автомобилей, "если позволят условия". Также организация намерена использовать каждый пункт пересечения границы из Иордании, Израиля и Египта для доставки грузов в анклав.

"Из Иордании и Израиля мы намерены доставить грузы людям на севере, а из Египта – людям на юге Газы", – говорится в заявлении.

Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о прекращении огня. Соглашение вступило в силу 19 января.

В рамках сделки по Газе ХАМАС освободил трех израильтянок. На территорию Израиля их доставили в сопровождении ЦАХАЛ и Службы общей безопасности. Позже женщины пройдут медицинский осмотр.