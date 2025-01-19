ХАМАС передало представителям Красного Креста трех израильских заложниц

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Палестинское движение ХАМАС передало трех израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста (МККК), передает телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что женщин передали МККК на площади Эс-Сарая в городе Газа, после чего Красный Крест проинформировал израильскую сторону о хорошем состоянии заложниц.

В свою очередь, пресс-служба ЦАХАЛ подтвердила передачу заложниц.

"Красный Крест проинформировал, что три израильские заложницы были переданы им и сейчас движутся в сторону сил армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа", – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что Тель-Авив в обмен на трех освобожденных заложниц выпустит из израильских тюрем 90 палестинок.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Соглашение вступило в силу 19 января. Сделка по Газе подразумевает три этапа реализации. Первая фаза включает в себя полное прекращение огня, вывод войск Израиля из анклава и освобождение ряда удерживаемых ХАМАС заложников.

Однако глава израильского МИД Гидеон Саар заявил, что в Газе не установится долгосрочный мир, пока власть там принадлежит ХАМАС. Введенный режим прекращения огня он назвал "временной мерой".