Глава МИД Израиля назвал мир в Газе невозможным, пока у власти находится ХАМАС

Фото: AP Photo/Boris Grdanoski

Долгосрочный мир не установится на территории сектора Газа до тех пор, пока власть там принадлежит радикальному движению ХАМАС, заявил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. Его слова приводит агентство EFE.

Глава ведомства также счел, что Израиль так и не сумел добиться основной цели, которая заключалась в уничтожении военного и правового потенциала ХАМАС, отметив, что "хотя война сама по себе и не является целью, но при отсутствии других возможностей для достижения целей придется вернуться к военным действиям".

Дипломат назвал установленный сторонами режим прекращения огня только "временной мерой".

Ранее об отставке в знак протеста против соглашения о прекращении огня в Газе объявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Его партия "Еврейская сила" также вышла из правящей коалиции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в знак протеста.

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС договорились о прекращении огня, которое должно было начаться 19 января в 8:30 по местному времени.

Сделка включает в себя три этапа реализации. Первая фаза подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы и освобождение ряда заложников, удерживаемых ХАМАС.

Однако Нетаньяху приказал ЦАХАЛ не приступать к прекращению огня, пока ХАМАС не предоставит список освобождаемых заложников. Он подчеркнул, что Израиль не будет продвигаться в рамках соглашения, пока Тель-Авив не получит список заложников. По его словам, израильская сторона не потерпит нарушений договоренностей.

После этого ЦАХАЛ нанес серию ударов по объектам палестинских радикалов в Газе. По данным СМИ, в результате этого обстрела погибли восемь человек.

Вскоре ХАМАС передало посредникам имена трех израильских заложниц, которых планируется освободить в 19 января.