Боевое крыло ХАМАС призвало посредников обязать Израиль выполнять соглашение

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Бригады "Аль-Кассам" (боевое крыло палестинского движения ХАМАС) призвали посредников обязать Израиль выполнять соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил представитель бригад Абу Убейда, выступление которого опубликовал телеканал Al Aqsa.

"Мы вместе с группировками сопротивления заявляем о своей полной приверженности соглашению о прекращении огня, подчеркивая при этом, что оно зависит от приверженности противника", – отметил Убейда.

Он предупредил, что если Израиль нарушит условия соглашения, то это скажется на жизнях и состоянии израильских пленных. Убейда подчеркнул, что речь идет "обо всех этапах соглашения", и заверил, что ХАМАС стремится "выполнить все условия сделки".

Представитель боевого крыла ХАМАС также считает, что соглашение о прекращении огня с Израилем могло быть достигнуто более года назад, если бы "это соответствовало желаниям" израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС введен 19 января. Первый этап сделки по Газе включает также вывод израильских войск из анклава и освобождение удерживаемых боевиками заложников.

При этом глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что в секторе Газа не установится долгосрочный мир, пока власть там принадлежит ХАМАС.