В ХАМАС сообщили, что нынешние власти сектора Газа пока продолжат управлять им

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Нынешние власти сектора Газа продолжат управлять им до тех пор, пока палестинскими фракциями и движениями не будет согласован иной вариант. Об этом РИА Новости сообщил член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим.

Наим уточнил, что ХАМАС выступает за создание в Палестине правительства национального единства или технократов, которое будет управлять Западным берегом и Газой. По его словам, движение согласилось на предложение Египта о формировании независимого органа власти в анклаве из технократов среди местного населения.

Кроме того, палестинская сторона КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Израиля будет управляться палестинцами, сказал член политбюро ХАМАС. Он отметил, что там будет палестинское управление, однако пока нет соглашения по его форме.

"Возможно, это могут быть палестинские деятели, ранее работавшие на погранпереходах, или частная палестинская компания. Возможно, вернется часть прежнего руководства управления погранпереходов", – рассказал он.

Говоря о возможности присутствия иностранных сил на палестинской стороне КПП, Наим подчеркнул, что ХАМАС не поддержал эту идею с самого начала.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу 19 января. Первый этап сделки по Газе включает также вывод израильских войск из анклава и освобождение удерживаемых боевиками заложников.

На данный момент представителям Международного комитета Красного Креста передали трех израильских заложниц. Передача прошла на площади Эс-Сарая в Газе.