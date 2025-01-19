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19 января, 16:49

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Ynet: Израиль получил список палестинских заключенных для освобождения

Израиль получил список из 90 имен палестинских заключенных для освобождения – СМИ

Фото: 123RF/mishella

Управление тюрем Израиля получило список из 90 имен палестинских заключенных, которых Тель-Авив должен освободить в рамках первого этапа сделки по Газе. Об этом сообщил портал Ynet.

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС договорились о прекращении огня. Соглашение вступило в силу 19 января.

Сделка по Газе подразумевает три этапа реализации. Первая фаза включает в себя полное прекращение огня, вывод войск Израиля из анклава и освобождение ряда удерживаемых ХАМАС заложников.

Однако глава израильского МИД Гидеон Саар заявил, что в Газе не установится долгосрочный мир, пока власть там принадлежит ХАМАС. Введенный режим прекращения огня он назвал "временной мерой".

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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