Ynet: освобожденные из Газы заложницы получили "подарки на память" от ХАМАС

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Трое израильских заложниц, освобожденных из сектора Газа, получили от палестинского движения ХАМАС "памятные подарки". Об этом сообщает портал Ynet.

Издание опубликовало видео, на котором боевики передают заложницам, сидящим в автомобиле, бумажные пакеты с символикой ХАМАС. Уточняется, что внутри были подарки и сувениры, в частности открытки с видами Газы.

Женщинам также вручили "сертификаты об освобождении" из плена. После недолгого позирования с "подарками" перед объективом камеры заложницы уехали в автомобиле.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Соглашение вступило в силу 19 января. Сделка по Газе подразумевает три этапа реализации. Первая фаза включает в себя полное прекращение огня, вывод войск Израиля из анклава и освобождение ряда удерживаемых заложников.

Движение ХАМАС 19 января передало трех израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста (МККК). Женщин передали на площади Эс-Сарая, после чего Красный Крест проинформировал израильскую сторону о хорошем состоянии заложниц.

Спустя некоторое время израильтянки вернулись домой в сопровождении сил армии обороны Израиля и Службы общей безопасности. Их привезли на первоначальную точку встречи на юге Израиля, где они прошли первичный медицинский осмотр.

В рамках соглашения с ХАМАС Израиль со своей стороны освободил первую группу из 90 палестинских женщин-заключенных.