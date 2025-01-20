TOI: Израиль освободил первых женщин-заключенных в обмен на заложниц из Газы

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Израиль освободил первую группу из 90 палестинских женщин-заключенных в рамках соглашения с движением ХАМАС в обмен на освобождение трех заложниц из сектора Газа. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на тюремную службу еврейского государства.

По сообщениям палестинской стороны, некоторые из освобожденных заключенных были доставлены в Рамаллу.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу 19 января. Первый этап сделки по Газе включает вывод израильских войск из анклава и освобождение удерживаемых боевиками заложников.

Три израильтянки, освобожденные ранее движением ХАМАС в Газе, уже вернулись в Израиль. Их отвезли на первоначальную точку встречи на юге Израиля, где им предстоит пройти первичный медицинский осмотр.

Кроме того, первые после заключения перемирия грузовики с гуманитарной помощью пересекли границу Египта с сектором Газа. ВПП ООН планирует каждый день отправлять в анклав не меньше 150 автомобилей, "если позволят условия".

Катар, Египет и США будут согласовывать детали второго этапа сделки по Газе между ХАМАС и Израилем 3 февраля.