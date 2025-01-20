В ХАМАС пообещали освободить вторую группу израильских заложников

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Радикальное палестинское движение ХАМАС освободит вторую партию израильских заложников из сектора Газа в обмен на выход из тюрьмы палестинских заключенных 25 января. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

"ХАМАС подтверждает, что вторая партия обмена пленными состоится в запланированную дату, в субботу, 25 января 2025 года", – говорится в сообщении движения.

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня, соглашение вступило в силу 19 января. В этот же день ХАМАС передало трех израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста (МККК).

Спустя некоторое время израильтянки вернулись домой в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности. Их привезли на первоначальную точку встречи на юге Израиля, где они прошли первичный медицинский осмотр.

В ответ на это в рамках соглашения Израиль освободил первую группу из 90 палестинских женщин-заключенных.