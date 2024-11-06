Danas: жители сербского Нови-Сада вышли на протесты после трагедии на вокзале

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Несколько тысяч жителей сербского Нови-Сада вышли на протесты после трагедии на местном вокзале, в результате которой погибли 14 человек. Об этом сообщает издание Danas.

Собравшиеся требуют отставки премьер-министра Сербии Милоша Вучевича и мэра Нови-Сада Милана Джурича, а также ареста всех ответственных за реконструкцию вокзала.

Протестующие также собрались около здания городской администрации. На протяжении акции активисты выкрикивали оскорбления в адрес президента, призывали к уходу со своих постов представителей власти и заявляли, что трагедия является преднамеренным убийством.

Некоторые из собравшихся бросали в сторону администрации камни и банки с красной краской. Изнутри мэрию защищали силовики со щитами, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Отмечается, что полицейские пока не разгоняют протест и не задерживают участников акции.

Об обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад стало известно 1 ноября. В результате инцидента погибли 14 человек.

По словам президента Сербии Александра Вучича, удалось установить личности девяти погибших. Информация о наличии граждан России в числе пострадавших не поступала, заявили в российском посольстве.

Владимир Путин выразил соболезнования Вучичу в связи с гибелью людей на вокзале в Нови-Саде. Российский президент подчеркнул, что россияне разделяют скорбь народа Сербии.