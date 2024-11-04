Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 ноября, 09:27

Происшествия
Главная / Новости /

Detik: извержение вулкана Левотоби в Индонезии привело к гибели 10 человек

Десять человек погибли в результате извержения вулкана Левотоби в Индонезии

Фото: AP Photo/Andre Kriting

Извержение вулкана Левотоби произошло в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии. В результате погибли десять человек, сообщает портал Detik.

"В результате извержения горы Левотоби в Восточном Флоресе, Восточная Нуса-Тенгара, погибли в общей сложности 10 жителей", – говорится в сообщении.

По данным портала, гора Левотоби извергала горячую лаву, песок и гравий. Дома жителей деревни Клатанло района Улангитан оказались повреждены.

В конце июля этого года вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. В связи с этим в регионе был установлен красный код авиационной опасности.

Позже выяснилось, что активность вулкана Безымянный повлияла на иностранных перевозчиков, осуществляющих транзитные перелеты из Северной Америки в Юго-Восточную Азию. На рейсах российских авиакомпаний активность вулкана при этом никак не сказалась.

Новости мира: мексиканский вулкан Попокатепетль вновь проснулся

Читайте также


происшествияза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика