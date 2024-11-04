Detik: извержение вулкана Левотоби в Индонезии привело к гибели 10 человек

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Извержение вулкана Левотоби произошло в провинции Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии. В результате погибли десять человек, сообщает портал Detik.

"В результате извержения горы Левотоби в Восточном Флоресе, Восточная Нуса-Тенгара, погибли в общей сложности 10 жителей", – говорится в сообщении.

По данным портала, гора Левотоби извергала горячую лаву, песок и гравий. Дома жителей деревни Клатанло района Улангитан оказались повреждены.

В конце июля этого года вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. В связи с этим в регионе был установлен красный код авиационной опасности.

Позже выяснилось, что активность вулкана Безымянный повлияла на иностранных перевозчиков, осуществляющих транзитные перелеты из Северной Америки в Юго-Восточную Азию. На рейсах российских авиакомпаний активность вулкана при этом никак не сказалась.

