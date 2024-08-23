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Извержение вулкана Сундхнукур началось в Исландии, неподалеку от города Гриндавик. Об этом сообщает издание RUV со ссылкой на представителя городской пожарной службы Эйнара Свена Йонссона.

В регионе объявили чрезвычайное положение, после чего началась эвакуация близлежащего района.

По данным ученых, изначально разлом в земле, из которого вытекала магма, составлял 1,5 километра, однако позже протяженность расщелины выросла до 3,9 километра. При этом лава вытекает со скоростью 6 километров в час.

В конце июля вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. В результате пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Берингова моря.

Позже выяснилось, что активность вулкана повлияла на иностранных перевозчиков, осуществляющих транзитные перелеты из Северной Америки в Юго-Восточную Азию. При этом на рейсах российских авиакомпаний активность вулкана никак не сказалась.