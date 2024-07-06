Извержение вулкана Этна произошло в Италии

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Извержение самого высокого в Европе действующего вулкана Этна произошло днем 5 июля в Италии, на восточном побережье Сицилии, что привело к выбросу облака дыма и пепла на высоту 4,5 километра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии страны.

Шлейф распространился в юго-восточном направлении, вызвав значительные выпадения пепла на несколько городов в юго-восточном районе Этны и до города Сиракузы, а также за его пределами.

Из-за вулканического пепла аэропорт ближайшего к Этне города Катания временно приостанавливал свою работу.

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра в мае этого года. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров.

Ученые тогда заверили, что в Северо-Курильске не наблюдался пеплопад, как и запах сероводорода. Жизни населению ничего не угрожало.