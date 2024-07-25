Росавиация: активность вулкана на Камчатке повлияла на полеты иностранных авиакомпаний

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Активность извергающегося вулкана Безымянный на Камчатке повлияла на иностранных перевозчиков, осуществляющих транзитные перелеты из Северной Америки в Юго-Восточную Азию. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он заявил, что зарубежные перевозчики для безопасного перелета выбирают альтернативные маршруты, которые пролегают через зоны ответственности региональных диспетчерских центров Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД, Магадан и Хабаровск).

При этом активность вулкана никак не сказалась на рейсах российских авиакомпаний, уточнил Кореняко. Однако он добавил, что специалисты Росавиации и подведомственной агентству Госкорпорации по ОрВД продолжат отслеживать ситуацию с полетами авиакомпаний над Камчаткой.

Утром 25 июля извергающийся на Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. В результате пепловый шлейф распространился в восточном направлении в сторону Берингова моря.

Для вулкана в связи с этим установили красный код авиационной опасности. МЧС порекомендовали жителям региона в случае пеплопадов в населенных пунктах оставаться в помещениях с плотно закрытыми дверьми и окнами.

При этом еще несколько дней назад в МЧС предупредили об усилении извержения вулкана, поэтому посоветовали не приближаться к нему.

