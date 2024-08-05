Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"/С. Лакомов

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра. Об этом со ссылкой на институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщает РИА Новости.

"Шлейф пепла протянулся на 5 километров на юго-восток от вулкана", – указано в сообщении.

Институт вулканологии предупреждает, что текущая активность Эбеко представляет опасность для авиаперевозок. Согласно их данным, повторные выбросы пепла на высоту до 6 километров над уровнем моря могут произойти в любое время.

Вулкан Эбеко ранее выбросил столб пепла на высоту 3,5 километра в мае этого года. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более пяти километров. Ученые тогда заверили, что в Северо-Курильске не наблюдался пеплопад, как и запах сероводорода. Жизни населения ничего не угрожало.