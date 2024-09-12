Сахалинский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 2,5 км

Фото: телеграм-канал "МЧС Сахалинской области"

Пепловый выброс на высоту 2,5 километра зафиксирован на вулкане Эбеко на севере острова Парамушир Большой Курильской гряды. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров. Отмечается, что в городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался, запах сероводорода также не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

"Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. В районе вулкана зарегистрированных туристических групп нет", – добавили в ведомстве.

В конце июля вулкан Безымянный, извергавшийся на Камчатке, выбросил столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. В связи с этим в регионе был установлен красный код авиационной опасности.

Позже выяснилось, что активность вулкана Безымянный повлияла на иностранных перевозчиков, осуществляющих транзитные перелеты из Северной Америки в Юго-Восточную Азию. На рейсах российских авиакомпаний активность вулкана при этом никак не сказалась.