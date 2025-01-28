Вучевич заявил, что массовые протесты в Сербии организованы из-за границы

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Протесты и блокады учреждений образования и трасс в Сербии были организованы из-за границы, заявил подавший в отставку премьер-министр страны Милош Вучевич.

"Это все организовано из-за границы, в этом нет никаких сомнений. Они ударили по самой чувствительной сфере общества – образованию и детям. Это подло – умышленно поставить под угрозу Сербию как государство. Конечно, все, что происходило, протесты, блокады, ссоры на улицах, блокады трасс и мостов, непонимание одних и других, бесчисленные словесные и иногда физические разборки по всей Сербии", – приводит слова политика РИА Новости.

В качестве примера бывший премьер напомнил о последнем инциденте, произошедшем у офиса правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде в ночь на вторник, 28 января. По словам политика, неприятные ситуации всегда происходили в стране "по какому-то невероятному злому и черному сценарию", несмотря на призывы властей "к успокоению страстей".

Вучевич также напомнил, что сам ранее был мэром Нови-Сада, и подчеркнул, что в отставку решил уйти и нынешний глава городской администрации Милан Джурич.

Причиной для ухода с должности премьера политик назвал продолжающиеся в стране студенческие протесты. Он заявил, что утром 28 января встретился с президентом республики Александаром Вучичем, который выслушал все аргументы и принял его отставку.

Протесты начались в стране после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад 1 ноября 2024 года. В результате погибли 14 человек.

В ночь на 6 ноября тысячи жителей города пришли к зданию администрации Нови-Сад. Они выкрикивали оскорбления в адрес президента Вучича и призывали представителей власти уйти со своих должностей. Активисты считали, что трагедия является преднамеренным убийством.

9 ноября протестующие блокировали один из главных мостов города, требуя отставки Вучевича и Джурича, а также раскрытия секретности с договора о реконструкции железнодорожного вокзала.