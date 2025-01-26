Лукашенко заявил, что событиями 2020 года в Белоруссии руководили из Польши

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Событиями, которые происходили в Белоруссии после прошлых президентских выборов в 2020 году, руководили из Польши, заявил глава государства Александр Лукашенко.

"В большинстве они координируются США. Когда в 2020 году у нас пытались устроить блицкриг, управляли этим из Польши, ЕС, но финансирование шло от США", – цитирует политика ТАСС.

9 августа 2020 года в Белоруссии проходили прошлые выборы президента. Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12%.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.

В преддверии новых выборов, которые проходят в Белоруссии 26 января, Лукашенко подчеркивал, что страна не повторит того, что происходило на выборах в 2020-м. Он указывал республика усилила обороноспособность, так как находится в центре событий Европы, но, несмотря на это, остается "островком мира".

