Лукашенко заявил, что Белоруссия не повторит выборы 2020 года

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не повторит того, что происходило на выборах главы республики в 2020 году.

"Все наши противники и враги должны понимать", – цитирует белорусского лидера ТАСС.

Кроме того, по словам Лукашенко, республика уже усиливает обороноспособность, так как находится в центре событий Европы, но, несмотря на это, остается "островком мира".

Тем не менее страна не станет "плясать под чужую дудку", не допустит, "чтобы на родную землю ступил сапог захватчика". В то же время Минск не станет создавать проблемы европейским соседям, отметил он.

"Как достойные наследники советского народа-победителя, мы сделаем все, чтобы в Белоруссии был мир, было тихо, спокойно и обязательно стабильно", – обратил внимание Лукашенко.

9 августа 2020 года в Белоруссии проходили выборы президента. Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12%.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.

Между тем глава республики не исключает, что, возможно, покинет пост президента на выборах в 2025 году. Однако он заверил, что не собирается бросать жителей страны ни завтра, ни послезавтра, но напомнил, что он "не вечный". Лукашенко заявил, что хочет убедиться в том, что оставляет гражданам мирную спокойную страну.

Выборы в Белоруссии пройдут 26 января.