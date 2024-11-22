Лукашенко заявил, что при повторении протестов в Белоруссии отключат интернет

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при повторении протестов 2020 года в стране отключат интернет.

"Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать, что важнее. Я, естественно, видел дальше", – цитирует Лукашенко агентство БелТА.

По его мнению, в тот момент на одной чаше весов находилась судьба государства. Если бы во время протестов не удалось удержать ситуацию под контролем, это могло привести к серьезным последствиям, включая войну.

Он также отметил, что во время протестов никто не применял силу, так как в этом не было необходимости.

"Через интернет это все шло, из Польши прежде всего: маршруты, куда будем идти, как будем идти. Я понимал, к чему мы можем прийти", – подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко отметил свой основной целью было обеспечение безопасности государства. В 2020 году он появился со своими детьми с автоматом, чтобы успокоить людей. С его слов, если бы он этого не сделал, то в Белоруссии появились бы силы НАТО.

"Они выдвинулись бы до Смоленска. Ответ какой? Как бы отреагировала Россия? Началась бы война, опять на нашей территории. Я это все понимал", – подчеркнул глава Белоруссии.

Для координации оппонентов использовался интернет, утверждает Лукашенко. Поэтому при протестах следует отключать интернет, чтобы спецслужбы не управляли населением.

9 августа 2020 года в Белоруссии проходили выборы президента. Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1% голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12%.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон.

Между тем Лукашенко заявил, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы страны в январе 2025 года. Выборы в Белоруссии пройдут 26 января 2025 года.