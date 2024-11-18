Лукашенко лишил званий 21 силовика за действия на протестах 2020 года в Белоруссии

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым лишил 21 бывшего военного и сотрудника ведомств воинских и специальных званий за их противоправные действия на массовых протестах оппозиции в 2020 году. Информация об этом опубликована на сайте главы республики.

Уточняется, что в период протестов были зафиксированы случаи, когда участники этих акций совершали действия, противоречащие статусу военнослужащих. Руководители силовых структур обратились к главе государства с предложением рассмотреть вопрос о снятии с этих лиц воинских и специальных званий.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента. Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста.