Европарламент не признает итоги выборов в Белоруссии

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В Европарламенте приняли резолюцию с призывом не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии. Документ поддержали 567 депутатов, сообщается на сайте парламента.

Как отмечается в документе, Европарламент осуждает отсутствие свободы, справедливости и прозрачности в преддверии белорусских выборов. В связи с этим предлагается отвергнуть выборы и предвыборную кампанию как фиктивные.

"Призывает ЕС, его государства-члены и международное сообщество продолжать не признавать легитимность Александра Лукашенко на посту президента после 26 января 2025 года, а также призывает к проведению свободных и справедливых выборов в Белоруссии", – говорится в заявлении.

Кроме того, там призвали ЕС и его международных партнеров расширить и усилить санкции против лиц и организаций, ответственных за репрессии в Белоруссии и за участие в агрессии России против Украины.

Между тем действующий президент Белоруссии не исключает, что, возможно, покинет пост президента на выборах в 2025 году. Однако он заверил, что не собирается бросать жителей страны ни завтра, ни послезавтра, но напомнил, что он "не вечный". Лукашенко заявил, что хочет убедиться в том, что оставляет гражданам мирную спокойную страну.

Выборы в Белоруссии пройдут 26 января.