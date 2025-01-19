Путин провел телефонный разговор с Лукашенко

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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели 19 января телефонный разговор. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

"Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства двух стран и условились о дальнейших личных контактах", – говорится в сообщении.

Также российский президент поздравил белорусского коллегу и всех православных граждан Белоруссии с праздником Крещения Господня. Кроме того, Путин пожелал Лукашенко успехов на грядущих президентских выборах, которые должны состояться в Белорусии 26 января.

В декабре Путин и Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Церемония прошла на полях заседания Высшего Госсовета Союзного государства. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя стран. По словам российского лидера, для решения таких задач государства могут использовать все свои силы и средства.