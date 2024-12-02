Лукашенко предложил новому министру культуры "навести порядок или умереть"

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Белорусский президент Александр Лукашенко назначил новым главой Минкульта республики Руслана Чернецкого и в беседе с ним он назвал ситуацию с кинематографом в Белоруссии "позорищем", передает агентство БелТА.

В связи с этим Лукашенко поручил министру разобраться в ситуации.

"Просто по-мужски хочу сказать: у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере", – обратился к министру президент Белоруссии.

Лидер республики указал на то, что кинематограф стали выглядеть хуже, чем в советский период, когда этой сфере уделялось пристальное внимание. При этом Лукашенко отметил, что уход предыдущего главы Минкульта Анатолия Маркевича не связан с этим. Он назвал бывшего министра "человеком с другой сферы", добавив, что тому было очень тяжело.

"Поэтому я все-таки возвращаюсь к тому, что это должен быть "их человек", как говорят, из сферы культуры. Вам это все знакомо", – подчеркнул президент Белоруссии.

Чернецкий является выпускником театрального факультета Белорусской государственной академии искусств, служил актером в Национальном академическом драматическом театре имени Горького и снимался в кино. В 2022 году ему присвоили звание "Заслуженный артист Белоруссии".

Ранее члены комитета Совета Федерации по экономической политике направили в правительство РФ предложение о выдаче прокатного удостоверения на территории России при ввозе иностранного кино через Белоруссию.

Сенаторы хотят выдавать прокатное удостоверение на зарубежное кино без предоставления копий документов о праве использования того или иного фильма, если правообладатель отказался от выдачи лицензии на показ картины на территории РФ.

Однако министерство культуры РФ заявило, что прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов из недружественных стран ограничивает права зарубежных правообладателей.

