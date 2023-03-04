Минкультуры РФ не разрешит прокат ввезенного через Белоруссию иностранного кино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство культуры РФ заявило, что прокат без лицензии ввезенных через Белоруссию иностранных фильмов из недружественных стран ограничивает права зарубежных правообладателей, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Там подчеркнули, что публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя – это нарушение исключительного права. Кроме того, предлагаемое регулирование ограничивает гражданские права.

Ранее члены комитета Совета Федерации по экономической политике направили в правительство РФ предложение о выдаче прокатного удостоверения на территории России при ввозе иностранного кино через Белоруссию.

Сенаторы хотят выдавать прокатное удостоверение на зарубежное кино без предоставления копий документов о праве использования того или иного фильма, если правообладатель отказался от выдачи лицензии на показ картины на территории РФ.

Ранее московские власти поддержали 71 столичный кинотеатр на общую сумму 300 миллионов рублей. По словам руководителя департамента предпринимательства Москвы Алексея Фурсина, поддержку получили как крупные киносети, так и индивидуальные залы, в том числе из периферийных районов города.

До этого власти столицы приняли решение компенсировать затраты кинотеатрам на прокат и рекламу. Киносети могут получить прямые выплаты из бюджета города на компенсацию затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы: 100%, если деньги потрачены с 1 января по 31 мая этого года, и до 50% – с 1 июня текущего года.



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